POL-EL: Schüttorf - Mercedes beschädigt

Schüttorf (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz am Quendorfer See an der Drievordener Straße in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 15:40 Uhr und 16:45 Uhr stellte der Fahrer eines schwarzen Mercedes E 350 sein Fahrzeug gegenüber des Hauptparkplatzes "Else am See" ab. Bei seiner Rückkehr entdeckte er einen frischen Schaden an der hinteren rechten Stoßstange.

Der bislang unbekannte Verursacher verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Am Fahrzeug konnten weißliche Lackrückstände festgestellt werden. Laut Angaben des Geschädigten stand gegenüber ein weißer VW Multivan, der möglicherweise mit dem Unfall in Verbindung steht.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter Tel. 05922/776600 zu melden.

