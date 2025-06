Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Verkehrsunfall auf der K202

Twist (ots)

Am Freitagvormittag gegen 11:00 Uhr kam es auf der Schöninghsdorfer Straße bei Twist zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Ein 27-jähriger Fahrer eines VW Caddy befuhr die K202 aus Richtung Twist kommend in Fahrtrichtung Schöninghsdorf. Beim Überholen eines vorausfahrenden Traktors mit Anhänger übersah er offenbar dessen gesetzten linken Blinker.

In dem Moment, als sich der Pkw bereits im Überholvorgang befand, bog der 20-jährige Traktorfahrer nach links in die Straße Am Silbersee ab. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Die 27-jährige Beifahrerin im Pkw wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der Traktorfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell