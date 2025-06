POL-EL: Engden - Motorradfahrerin schwer verletzt

Neuenhaus (ots) - In der Nacht zu Samstag geriet gegen 3 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Geräteschuppen an der Straße Am Storkebrink in Neuenhaus in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl des angrenzenden Einfamilienhauses über, der größtenteils zerstört wurde. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 60 ...

mehr