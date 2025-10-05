LPI-GTH: Einbruch - Zeugen gesucht
Mühlberg - Landkreis Gotha (ots)
Unbekannte brachen am frühen Samstagmorgen in der Wanderslebener Straße in eine Bäckerei- und Fleischereifiliale ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0258593/2025 (Tel. 03621/781424) entgegengenommen. (ml)
