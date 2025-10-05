PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt unter berauschenden Mitteln

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein 29 Jahre alter E-Scooter-Fahrer wurde am Samstag um 12:45 Uhr in der Oststraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Dem 29-Jährigen wurde im Krankenhaus Blut entnommen. Gegen den Fahrer leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

