LPI-GTH: Fahrt unter berauschenden Mitteln

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Ein 55-Jähriger befuhr am Freitagnachmittag die Hölderlinstraße in Richtung Humboldtstraße, als er vom Bremspedal seines Abschleppwagens abrutschte. In der Folge setzte das Fahrzeug seine Fahrt fort und fuhr auf einen geparkten Audi auf. Der Audi wurde anschließend auf einen vor ihm stehenden Mazda geschoben, welcher wiederum auf einen Mercedes geschoben wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 35.000 Euro. (ml) Rückfragen ...

