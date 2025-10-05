LPI-GTH: Fahrt unter berauschenden Mitteln
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Ein 29 Jahre alter E-Scooter-Fahrer wurde am Samstag um 12:45 Uhr in der Oststraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Dem 29-Jährigen wurde im Krankenhaus Blut entnommen. Gegen den Fahrer leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (ml)
