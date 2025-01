Feuerwehr Essen

FW-E: Entstehungsbrand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr erneut im Einsatz

Essen-Kray, Kiwittstraße, 07.01.2025, 08:04 Uhr (ots)

Um 08:04 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Essen eine leichte Rauchentwicklung aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Kiwittstraße im Stadtteil Essen-Kray gemeldet.

Die ersteintreffenden Kräfte der Polizei kontrollierten den Treppenraum des Hauses und konnten keine Bewohner antreffen. Im Bereich der Dachgeschosswohnungen war eine leichte Verrauchung sichtbar.

Die Einsatzkräfte brachte eine Drehleiter in Stellung und kontrollierte die angrenzenden Wohnungen. Die Feuerwehr setzte Lüfter ein, um das Gebäude zu entrauchen. Die Einsatzkräfte gingen mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Ein Entstehungsbrand konnte rasch gelöscht werden. Bereits am Vortag wurden die Kräfte der Feuerwehr zur selben Adresse alarmiert. Hier brannte es im Keller des Gebäudes.

Das Gebäude war aufgrund des Brandes am Vortag bereits stromlos und unbewohnt.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr sowie dem Rettungsdienst rund eine Stunde im Einsatz.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell