LPI-GTH: Reifen zerstochen

Gehren (ots) - Am Samstagnachmittag fuhr ein 89-jähriger Senior mit seinem Renault von Gehren in Richtung Ilmenau. Beim Linksabbiegen an der Einmündung nach Langewiesen verlor er jedoch die Kontrolle über den Wagen und fuhr beim Abbiegen frontal in die Leitplanke. Hiervon unbeeindruckt wendete der Senior nun seinen Wagen, um wieder nach Gehren zu fahren, als sei nichts passiert. Allerdings war der Wagen so beschädigt, ...

