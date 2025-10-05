LPI-GTH: Reifen zerstochen
Niederwillingen (ots)
An einem in Niederwillingen, Am Denkmal, abgestellten Pkw wurden in der Nacht vom Freitag auf Samstag alle 4 Reifen zerstochen und ein Außenspiegel beschädigt. Eine Anzeige wurde aufgenommen, die Ermittlungen der Polizei laufen. (ef)
