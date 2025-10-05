PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen zerstochen

Niederwillingen (ots)

An einem in Niederwillingen, Am Denkmal, abgestellten Pkw wurden in der Nacht vom Freitag auf Samstag alle 4 Reifen zerstochen und ein Außenspiegel beschädigt. Eine Anzeige wurde aufgenommen, die Ermittlungen der Polizei laufen. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

