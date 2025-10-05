Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Senior verursacht Unfall und hat Glück im Unglück

Gehren (ots)

Am Samstagnachmittag fuhr ein 89-jähriger Senior mit seinem Renault von Gehren in Richtung Ilmenau. Beim Linksabbiegen an der Einmündung nach Langewiesen verlor er jedoch die Kontrolle über den Wagen und fuhr beim Abbiegen frontal in die Leitplanke. Hiervon unbeeindruckt wendete der Senior nun seinen Wagen, um wieder nach Gehren zu fahren, als sei nichts passiert.

Allerdings war der Wagen so beschädigt, das sich dann während der Fahrt die Motorhaube öffnete und den Senior somit zum Anhalten zwang, weil seine Sicht versperrt war. Er fuhr auf einen Waldweg und stieg aus, um nun nach dem "Problem" zu schauen.

Hierbei vergaß er jedoch die Handbremse anzuziehen, sodass der Wagen nun an der abschüssigen Straße rückwärts rollte, bis dieser wieder durch eine zweite Leitplanke gestoppt wurde. Der Senior selbst wurde seinerseits durch den rollenden Wagen umgeworfen und stürzte auf die Straße, glücklicherweise wurde er weder überrollt noch sonst irgendwie verletzt. Glück gehabt.

Andere Autofahrer, welche dort unterwegs waren, halfen dem Senior und informierten die Rettung und die Polizei. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache als auch zu möglichen altersbedingten Einschränkgungen des Seniors laufen, eine Anzeige wegen des Verdachts einer Unfallflucht wurde ebenfalls eingeleitet. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell