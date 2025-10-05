PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Senior verursacht Unfall und hat Glück im Unglück

Gehren (ots)

Am Samstagnachmittag fuhr ein 89-jähriger Senior mit seinem Renault von Gehren in Richtung Ilmenau. Beim Linksabbiegen an der Einmündung nach Langewiesen verlor er jedoch die Kontrolle über den Wagen und fuhr beim Abbiegen frontal in die Leitplanke. Hiervon unbeeindruckt wendete der Senior nun seinen Wagen, um wieder nach Gehren zu fahren, als sei nichts passiert.

Allerdings war der Wagen so beschädigt, das sich dann während der Fahrt die Motorhaube öffnete und den Senior somit zum Anhalten zwang, weil seine Sicht versperrt war. Er fuhr auf einen Waldweg und stieg aus, um nun nach dem "Problem" zu schauen.

Hierbei vergaß er jedoch die Handbremse anzuziehen, sodass der Wagen nun an der abschüssigen Straße rückwärts rollte, bis dieser wieder durch eine zweite Leitplanke gestoppt wurde. Der Senior selbst wurde seinerseits durch den rollenden Wagen umgeworfen und stürzte auf die Straße, glücklicherweise wurde er weder überrollt noch sonst irgendwie verletzt. Glück gehabt.

Andere Autofahrer, welche dort unterwegs waren, halfen dem Senior und informierten die Rettung und die Polizei. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache als auch zu möglichen altersbedingten Einschränkgungen des Seniors laufen, eine Anzeige wegen des Verdachts einer Unfallflucht wurde ebenfalls eingeleitet. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 08:20

    LPI-GTH: Einbruch in Bankfiliale

    Großbreitenbach (ots) - Einbrecher nutzten vermutlich den Feiertag der Wiedervereinigung Deutschlands am Freitag für einen Einbruch in die VR-Bankfiliale. Ziel der Begierde der Einbrecher war der dortige Geldautomat, welcher jedoch dem Angriff standhielt und die Einbrecher ohne Beute abziehen mussten. Die Kriminalpolizei hat nach der Spurensicherung vor Ort nun die Ermittlungen übernommen. Anwohner oder Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:23

    LPI-GTH: Fahrt unter berauschenden Mitteln

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Ein 29 Jahre alter E-Scooter-Fahrer wurde am Samstag um 12:45 Uhr in der Oststraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Dem 29-Jährigen wurde im Krankenhaus Blut entnommen. Gegen den Fahrer leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (ml) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:22

    LPI-GTH: Starkwind löst Polizeieinsätze aus

    Landkreis Gotha (ots) - Starker Wind löste am Samstag im Landkreis Gotha mehrere Einsätze der Polizei und Feuerwehr aus. In Ohrdruf fiel ein Verkehrszeichen auf einen geparkten Seat und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Nahe der Landstraße 3247 zwischen Ohrdruf und Luisenthal stürzte ein Baum auf Gartenhaus. Der hier entstandene Sachschaden belief sich auf 15.000 Euro. Die Feuerwehren mussten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren