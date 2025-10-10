PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat das Auto beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Weil die Heckscheibe seines Pkw zerstört wurde, rief ein Stadtbewohner am Donnerstag die Polizei. Laut seinen Angaben, stand sein Wagen zwischen 20 und 21 Uhr in der Columbia-Straße. Bei seiner Rückkehr fielen ihm Glassplitter auf dem Boden auf. Als er genauer nachsah, bemerkte der 52-Jährige, dass jemand die Heckscheibe des Ford Rangers eingeschlagen hatte. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

