Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe auf frischer Tat erwischt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag zwei mutmaßliche Diebe in der Friedenstraße auf frischer Tat ertappt. Die beiden Männer wurden dabei beobachtet, wie sie gegen 3 Uhr morgens mehrere Baumaschinen im Gesamtwert von circa 6.000 Euro von einer Baustelle entwendeten. Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 42-jährigen Angehörigen der beiden Tatverdächtigen wurden vier der gestohlenen Maschinen gefunden und sichergestellt. Zusätzlich fanden die Polizeibeamten noch Betäubungsmittel und eine selbstgebaute Hiebwaffe. Auf die 40- und 44-Jahre alten Männer kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu. Der Wohnungsinhaber muss mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz rechnen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

