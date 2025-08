Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Raub in Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(He.) In der Nacht von Sonntag (03.08.2025) auf Montag (04.08.2025) zwischen 23:00 Uhr und 01:00 Uhr kam es zu einem Raub in einem Wohnhaus in Bad Nenndorf. Zwei bisher unbekannte Täter drangen in ein Wohnhaus ein und forderten unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld und Schmuck. Die Hauseigentümer händigten Wertgegenstände und Bargeld aus. Die Täter durchsuchten das Haus dennoch nach weiteren Wertgegenständen und Bargeld ab. Die Höhe der entwendeten Gegenstände und des Bargeldes kann bisher noch nicht genau beziffert werden. Die Täter, männlich, waren maskiert, das Alter wird auf ca. 40 geschätzt. Die eine Person war ca. 175cm groß, die zweite Person etwas 5cm größer und etwas kräftiger. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Hinweise von Zeugen, die 2 Personen, auf denen die oben genannte Beschreibung passt, im Bereich zwischen Kurpark und Erlengrundstraße, sowie Deisterweg und Harrenhorst in der Zeit zwischen 23:00 und 01:00 Uhr gesehen haben, Telefonnummer der Polizei Bad Nenndorf 05723/74920.

