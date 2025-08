Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht am Tropicana

Stadthagen (ots)

(Kun) Am 03.08.2025 zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz am Tropicana in Stadthagen ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den geparkten Audi eines 23-jährigen Mannes aus Apelern vermutlich durch zu weites öffnen einer Fahrzeugtür. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 2500 EUR. Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Stadthagen unter 05721/98220 zu melden.

