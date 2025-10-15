POL-BOR: Stadtlohn - Dachrinnen von Baustelle entwendet

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Enscheder Straße; Tatzeit: 12.10.2025, 03.55 Uhr; In eine Gartenhütte eindringen wollte ein bislang unbekannter Täter in Gronau an der Enscheder Straße. Der Mann versuchte sich in der Nacht zu Montag Zutritt zur Hütte zu verschaffen. Er wurde bei dem Versuch von dem Bewohner des Hauses beobachtet und angesprochen. Daraufhin flüchtete der Einbrecher. Nach Angaben des Zeugen kann der ...

