POL-BOR: Stadtlohn - Dachrinnen von Baustelle entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Droste-Hülshoff-Straße;

Tatzeit: zwischen 11.10.2025, 16.30 Uhr und 14.10.2025, 16.00 Uhr;

Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Samstag- und Dienstagnachmittag in den Garten eines Einfamilienhauses an der Droste-Hülshoff-Straße in Stadtlohn ein. Sie entwendeten mehrere Meter Kupferdachrinnen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

