POL-BOR: Stadtlohn - Dachrinnen von Baustelle entwendet
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Droste-Hülshoff-Straße;
Tatzeit: zwischen 11.10.2025, 16.30 Uhr und 14.10.2025, 16.00 Uhr;
Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Samstag- und Dienstagnachmittag in den Garten eines Einfamilienhauses an der Droste-Hülshoff-Straße in Stadtlohn ein. Sie entwendeten mehrere Meter Kupferdachrinnen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
