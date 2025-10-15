Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand im Waldgebiet

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag waren Polizei und Feuerwehr wegen eines Fahrzeugsbrands auf der Ketscher Rheininsel im Einsatz.

Kurz nach 10 Uhr war im Leinpfad im dortigen Waldgebiet auf der Rheininsel eine landwirtschaftliche Maschine in Brand geraten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, im Motorraum der Maschine ein Brand ausgebrochen, der sich rasch auf das gesamte Fahrzeug ausweitete. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Ketsch und Brühl mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 30 Wehrleuten eingesetzt. Diese konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Waldgebiet verhindern.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die weiteren Brandermittlungen durch das Polizeirevier Schwetzingen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell