PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand im Waldgebiet

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag waren Polizei und Feuerwehr wegen eines Fahrzeugsbrands auf der Ketscher Rheininsel im Einsatz.

Kurz nach 10 Uhr war im Leinpfad im dortigen Waldgebiet auf der Rheininsel eine landwirtschaftliche Maschine in Brand geraten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, im Motorraum der Maschine ein Brand ausgebrochen, der sich rasch auf das gesamte Fahrzeug ausweitete. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Ketsch und Brühl mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 30 Wehrleuten eingesetzt. Diese konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Waldgebiet verhindern.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die weiteren Brandermittlungen durch das Polizeirevier Schwetzingen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:54

    POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wegen eines Kellerbrands in einem Mehrfamilienanwesen in Walldorf wurden am frühen Dienstagnachmittag Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste alarmiert. Gegen 13.40 Uhr brach im Keller eines Anwesens in der Bahnhofstraße aus bislang unbekannter Ursache ein Brand aus, der durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Schwarzer Rauch ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:14

    POL-MA: Mannheim: Trickdieb erbeutete 200 Euro Bargeld - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Dienstag gegen 18:45 Uhr begab sich eine 81-Jährige Frau zu den sich im Erdgeschoss ihrer Wohnanschrift in der Neckarpromenade befindlichen Briefkästen. Hier sprach sie ein bislang unbekannter Mann unter dem Vorwand an, ob sie ihm Geld wechseln könne. Die Geschädigte holte hierauf zwar ihren Geldbeutel hervor, verneinte aber gleichzeitig die ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:14

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte Täter entwenden Bauteile von Motorräder - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 12.10.2025, 10:00 Uhr, und dem 13.10.2025, 14:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Tiefgarage in Mannheim-Neckarstadt Bauteile von zwei Motorrädern. Der 74-jährige Eigentümer hatte seine Ducati Multistrada V2S sowie eine BMW R 100R in der Neckarpromenade in einer dortigen Tiefgarage abgestellt. Im genannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren