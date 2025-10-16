PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirche mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht

Göcklingen (ots)

Am 15.10.2025 wurde der Polizei gemeldet, dass die Kirche in der Schulstraße in Göcklingen mit Graffiti beschmiert wurde. Es wurden u.a. verfassungswidrige Symbole an der Außenwand des Gebäudes angebracht. Der Sachschaden liegt bei ca. 750 Euro. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

