POL-PDLD: Kirche mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht
Göcklingen (ots)
Am 15.10.2025 wurde der Polizei gemeldet, dass die Kirche in der Schulstraße in Göcklingen mit Graffiti beschmiert wurde. Es wurden u.a. verfassungswidrige Symbole an der Außenwand des Gebäudes angebracht. Der Sachschaden liegt bei ca. 750 Euro. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.
