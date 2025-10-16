PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Germersheim (ots)

Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Landau führen gemeinsam ein umfangreiches Ermittlungsverfahren im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität gegen eine siebenköpfige Gruppierung aus dem Raum Germersheim. Drei Männer und vier Frauen im Alter von 23 bis 76 Jahren stehen im Verdacht mindestens seit Anfang Februar 2025 in Germersheim und Umgebung Handel mit Kokain und Marihuana zu betreiben.

In den Nachmittagsstunden des 14.10.2025 wurden in einem groß angelegten Einsatz mit über 80 Beamten der rheinland-pfälzischen Polizei, darunter auch Spezialeinsatzkräfte, die Wohnungen der sieben Tatverdächtigen im Germersheimer Stadtgebiet durchsucht. Hierbei konnten umfangreiche Beweismittel, u.a. mehrere Mobiltelefone, verschreibungspflichtige Medikamente, eine kleinere Menge an Kokain und Marihuana, Streckmittel und mutmaßliches Dealgeld sichergestellt werden.

Gegen die zwei Haupttäter im Alter von 24 und 35 Jahren wurden in diesem Zuge auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau erlassene Untersuchungshaftbefehle des Amtsgerichts Landau wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Marihuana und mit Kokain in nicht geringer Menge vollstreckt. Die beiden Tatverdächtigen wurden am Nachmittag des 15.10.2025 dem Haftrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt und anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die anderen fünf Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen mangels Vorliegens von Haftgründen entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

