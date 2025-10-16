Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Einbruch in Wohnhaus

Schwegenheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Schwegenheim auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

