POL-PDLD: A65/Rohrbach - Kollision mit LKW im Baustellenbereich

A65/Rohrbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen kam es am frühen Morgen (14.10.2025, 04.15 Uhr) auf der A65, AS Rohrbach, Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein 20 Jahre alter Autofahrer wollte bei der AS Rohrbach auf die A65 auffahren und missachtete im Baustellenbereich den Vorrang eines Sattelzuges, welcher sich auf dem durchgehenden und bedingt durch die Baustelle einzigen Fahrstreifen befand. Es kam zur Kollision, wodurch der PKW nach rechts von der Straße abkam, sich überschlug und im angrenzenden Maisfeld landete. Dabei wurden der PKW-Fahrer sowie zwei weitere Insassen leicht verletzt. Der Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden bzw. um die Unfallbeteiligten zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.

