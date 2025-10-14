PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Vermisster Mountainbiker

Maikammer (ots)

Ein vermisster Mountainbiker hielt Polizei sowie Feuerwehr am gestrigen Nachmittag (13.10.2025, 16.30 Uhr bis 00.30 Uhr) in Atem. Der 32 Jahre alte Mann aus dem Bereich Trier war mit seinem Mountainbike im Bereich des Haardtwalds unterwegs, als er stürzte und dabei sein Handy verlor. An seinem Bike entstand Sachschaden, weshalb er sich zu Fuß auf den Heimweg machte. Da die Lebensgefährtin zwischenzeitlich keinen Kontakt mehr zu ihm aufbauen konnte, alarmierte sie die Polizei, die zusammen mit Einsatzkräften der Feuerwehr Suchmaßnahmen einleitete. Aufgrund fehlender Ortskenntnisse traf der Mann in der späten Nacht in seiner Ferienwohnung wohlbehalten ein. Die Suche wurde daraufhin eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

