Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - 19-jähriger Motorradfahrer versucht zu flüchten

Freimersheim (ots)

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer sollte am Sonntagabend (12.10.2025, 18.30 Uhr) in Freimersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, weil an seinem Kraftrad das Kennzeichen fehlte. Dreist winkte er der Streife zu und versuchte sich mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Staub zu machen. Schon nach kurzer Zeit konnte der junge Mann aus einem Landauer Stadtteil aufgrund mangelnder Fahrpraxis festgenommen werden, da er sich in einer Sackgasse festfuhr. Sein Kraftrad war nicht zugelassen, eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen und zudem stand er unter Cannabiseinfluss, weshalb eine Blutprobe angeordnet werden musste. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die im Ortsbereich durch die Fahrweise des 19-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

