Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung nach Verkehrsverstoß - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Sonntagabend (12.10.2025) gegen 19:00 Uhr überquerte ein bislang unbekannter Jogger die Maximilianstraße in Richtung des Hauptbahnhofes. Hierbei achtete er nicht auf den Fahrzeugverkehr, sodass ein 22-jähriger PKW-Fahrer zur Verhinderung eines Zusammenstoßes abbremsen musste. Der Jogger begab sich daraufhin zum Fahrzeug und schlug durch das geöffnete Fenster auf den Fahrzeugführer ein. Der 22-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen im Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Jogger. Er wird als männlich, 30-40 Jahre, ca. 1,70 m groß und mit Glatze beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

