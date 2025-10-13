POL-PDLD: Einbruch in Gartenhaus - Zeugen gesucht
Landau (ots)
Im Zeitraum vom 21.09.2025 - 12.10.2025 brachen bislang unbekannte Täter in ein Gartenhaus in einem Waldstück westlich der Hans-Boner-Straße in Landau ein. An einem eingeschlagenen Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro, entwendet wurde nichts.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.
