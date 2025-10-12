PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Schwegenheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich auf der B272 bei Schwegenheim ein Verkehrsunfall. Die 74-jährige Fahrzeugführerin eines Opel beabsichtigte, von der L507 aus Richtung Schwegenheim kommend, nach links auf die B272 in Fahrtrichtung Lingenfeld abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Peugeot, der von einer 32-jährigen Fahrzeugführerin geführt wurde. Drei Mitinsassen des Peugeot wurden hierbei leicht verletzt und durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

