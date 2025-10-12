Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl eines Fahrrades in Dingelstädt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Samstag, den 11.10.2025 zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde durch Unbekannte ein ordnungsgemäß abgeschlossenes Mountainbike der Marke Trek im Wert von ca. 670,00 EUR in Dingelstädt, Mühlhäuser Straße, vor dem dortigen Döner-Laden entwendet.

Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Heiligenstadt zu melden.

