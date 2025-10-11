Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt nach Beziehungsstreit verhindert

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Freitag den 10.10.2025 gegen 15:00 Uhr ging ein Notruf aus Worbis ein, bei dem im Hintergrund lautes Geschrei zu hören war. Eine 42-jährige Frau teilte mit, dass ihr Ex-Freund in der Wohnung randalieren würde und im Begriff sei, betrunken Auto zu fahren. Außerdem hatte sie Angst, dass er ihr auch körperlich etwas antuen könnte. Die sofort an den Ort des Geschehens entsandte Streife stellte wenig später den 45-jährigen Ex-Freund vor dem Wohnhaus in seinem Pkw sitzend fest. Er war noch nicht los gefahren, wollte dies aber offensichtlich tun, um den Ort zu verlassen. Wie die weitere Kontrolle ergab, wurde damit durch das schnelle Eintreffen der Streife eine Straftat verhindert, denn der Herr hatte einen Atemalkoholwert von 2,18 Promille, womit er absolut fahruntüchtig war. Aus diesem Grund wurde auch der Pkw-Schlüssel sichergestellt, um die spätere Nutzung unter Alkoholeinfluss zu unterbinden. Im Anschluss wurde auch die Beziehungskrise mit beiden Beteiligten besprochen und befriedet, so dass im Ergebnis bei diesem Einsatz Schlimmeres verhindert werden konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell