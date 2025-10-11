PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision von Moped und Straßenbahn

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 10.10.25 gegen 13:10 Uhr wurde ein Unfall eines Mopedfahrers mit der Straßenbahn in Nordhausen, Töpferstraße Ecke Käthe-Kollwitz-Straße gemeldet. Bei Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei schrillten förmlich die Alarmglocken, bei dieser Erstmeldung. Ein 16jähriger beabsichtigte vom Kino kommend nach links in die Käthe-Kollwitz-Straße abzubiegen und hielt zunächst an. Aus gleicher Richtung näherte sich kurz darauf die Straßenbahn. Der Mopedfahrer registrierte die von hinten links herannahende Bahn nicht, bog ab und stieß in der Folge mit dem Schienenfahrzeug zusammen. Glücklicherweise fuhr der 36jährige Triebwagenführer sehr langsam und verhinderte damit Schlimmeres. Letztlich kam der junge Mann mit einem Schrecken davon und blieb unverletzt. Dennoch entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das "Lehrgeld", welches den 16jährigen nun in Form eines empfindlichen Bußgeldes und einer wahrscheinlichen Nachschulung erwartet, wird seine Aufmerksamkeit im Straßenverkehr im besten Fall dauerhaft verbessern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
