Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte entwenden Mazda von Parkplatz - Zeugen gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht zu Freitag hatten es Diebe im Eichsfeldkreis auf einen roten Mazda CX 5 abgesehen. Das gestohlene Auto war zur Tatzeit, zwischen Donnerstag 23.30 Uhr und Freitag 6.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Husumer Straße in Heiligenstadt abgestellt. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen, die sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten?

Erst in der Nacht zu Donnerstag wurde in der Ortslage Arenshausen ein hochwertiger weißer BMW X 5 gestohlen. Die Polizei berichtete. LINK: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6134319

Die Polizei in Heiligenstadt bittet in beiden Fällen unter der Tel. 0361/574367100 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0263870

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell