LPI-NDH: Baustelle Ziel von Dieben

Bretleben (ots)

Zwischen Donnerstagabend, gegen 18.00 Uhr, und Freitagmorgen, gegen 6.15 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle in der Heldrungener Straße. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zugang auf das Gelände und entwendeten Materialien und Geräte im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss entfernten sie sich mit ihrer Beute vom Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise auf die Tat oder zu dem oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0264060

