LPI-NDH: Ladendiebe gestellt

Artern (ots) - Am Donnerstag wurde im Zeitraum zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr am Bahnhof ein E-Scooter gestohlen. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug, welches er dort angeschlossen hatte, zurückkehrte, fand dieser lediglich das Schloss vor. Unbekannte hatten den schwarzen E-Scooter im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Wer kann Hinweise zur Tat oder dem oder den Tätern geben? Die ...

