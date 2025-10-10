PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebe gestellt

Worbis (ots)

Am Donnerstag betraten zwei Männer einen Einkaufsmarkt in der Nordhäuser Straße. Dort steckten sie sich Lebensmittel ein und verließen den Laden mitsamt ihrer Beute ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter verfolgte die beiden und alarmierte die Polizei. Als die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld vor Ort eintrafen gaben die beiden Männer ihre Beute, im niedrigen zweistelligen Bereich, wieder heraus. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
