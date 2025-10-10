Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ladendiebe gestellt
Worbis (ots)
Am Donnerstag betraten zwei Männer einen Einkaufsmarkt in der Nordhäuser Straße. Dort steckten sie sich Lebensmittel ein und verließen den Laden mitsamt ihrer Beute ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter verfolgte die beiden und alarmierte die Polizei. Als die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld vor Ort eintrafen gaben die beiden Männer ihre Beute, im niedrigen zweistelligen Bereich, wieder heraus. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.
