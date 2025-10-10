Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter entwendet

Artern (ots)

Am Donnerstag wurde im Zeitraum zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr am Bahnhof ein E-Scooter gestohlen. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug, welches er dort angeschlossen hatte, zurückkehrte, fand dieser lediglich das Schloss vor. Unbekannte hatten den schwarzen E-Scooter im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Wer kann Hinweise zur Tat oder dem oder den Tätern geben? Die Polizeistation Artern bittet Zeugen sich an die Tel. 0361/5743 65 555 zu wenden.

Aktenzeichen: 0263667

