Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt
Billeben (ots)
Der Fahrer eines Traktors, an dem ein Grubber angehängt war, befuhr am Donnerstagnachmittag die Bundesstraße 84 zwischen Billeben und Ebeleben. Als das Fahrzeuggespann nach links auf einen Feldweg abbog, kam es zur Kollision mit einem Motorradfahrer, der sich im Überholvorgang befand. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
