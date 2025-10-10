Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt
Wachstedt (ots)
Am Donnerstag befuhr ein Autofahrer, gegen 17.50 Uhr, die Landstraße 2032 aus Richtung Dingelstädt kommend in Fahrtrichtung Wachstedt, als der Pkw mit zwei am Fahrbahnrand laufenden Fußgängern kollidierte. Beide Fußgänger kamen zu Fall und verletzten sich schwer. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache und des Unfallhergangs aufgenommen.
