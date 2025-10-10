PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person - Wo ist der Rentner aus Mühlhausen?

Nordhausen (ots)

Der seit Donnerstag vermisste Viktor B. aus Mühlhausen konnte am frühen Freitagmorgen wohlbehalten im Mühlhäuser Stadtgebiet angetroffen werden.

Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen der Betroffenen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

