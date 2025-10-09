Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichen gestohlen - Zeugen gesucht

Arenshausen (ots)

Vor einer Pizzeria im Bereich der Halle-Kasseler-Straße wurden im Zeitraum zwischen Mittwochabend, gegen 21.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, gegen 10.20 Uhr, die Kennzeichen eines Pkw gestohlen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Zusammenhang mit dem Diebstahl eines BMW besteht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6134319). Dieser wurde in der Nacht zu Donnerstag in der Halle-Kasseler-Straße entwendet.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0263093

