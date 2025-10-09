Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei warnt: Trickdiebe täuschen Zählerablesung vor und bestehlen Bewohner

Ebeleben/Mühlhausen (ots)

In zwei Nordthüringer Landkreisen wurden Bürger am Mittwoch Opfer von Trickdieben.

In Ebeleben im Kyffhäuserkreis klingelte gegen 12.30 Uhr eine unbekannte Täterin an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses An der Helbe und täuschte vor, die Zählerstände des Trinkwasserzählers ablesen zu wollen. Als sie mit der Bewohnerin unter diesem Vorwand in das Badezimmer ging, um ihr vermeintliches Vorhaben umzusetzen, betritt offensichtlich ein zweiter Unbekannter die Wohnung und erbeutet ein Sparbuch, mit dem er die Wohnung verlässt. Nachdem beide Täter die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Bewohnerin den Diebstahl.

Kurz vor 13.30 Uhr wurde durch Unbekannte mit derselben Masche die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Schlotheimer Ring in Mühlhausen aufgesucht. Die unbekannte Täterin gab auch hier vor, den Wasserzählerstand ablesen zu wollen. Während die Tatverdächtige die Ablesung im Badezimmer vortäuschte, verschaffte sich ein zweiter Täter unbemerkt Zutritt zu den Wohnräumen und durchsuchte diese. Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete mitsamt der Beute aus der Wohnung.

Die Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

unbekannte Täterin: - weiblich - etwa 25 bis 30 Jahre alt - ca. 1,60 m groß - schlanke Gestalt - trug dunkelbraune schulterlange gelockte Haare - dunkel gekleidet - sprach gebrochen Deutsch

unbekannte Täter: - männlich - etwa 25 bis 30 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - schlanke Gestalt - hatte kurze braune Haare dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer kann Angaben zu den beiden unbekannten Personen machen? Wem sind am Mittwoch im Bereich der Tatorte Personen aufgefallen, auf welche die Beschreibung zutrifft? Wer kann möglicherweise Angaben zu einem Fahrzeug machen, welches durch die Unbekannten genutzt wurde?

Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100, die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen Ebeleben: 0262403

Mühlhausen: 0262210

Die Polizei warnt vor dieser Maschen, bei denen es die Trickdiebe vor allem auf Senioren abgesehen haben: Trickdiebe täuschen Notlagen vor oder geben sich mitunter als Handwerker oder Amtspersonen aus, um Zutritt in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen und sie zu bestehlen. Trickbetrüger sind schauspielerisch begabt und denken sich immer wieder neue Vorwände aus, um in Ihre Wohnung zu gelangen.

Die Polizei rät Ihnen, stets misstrauisch zu sein. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Gestatten Sie Handwerkern nur dann Zutritt in ihre Wohnungen, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder ihre Hausverwaltung diese, gegebenenfalls schriftlich, angekündigt hat. Wählen Sie im Notfall die Notrufnummer 110.

Weitere Hinweise und Maschen der Trickdiebe finden Sie auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention: LINK https://www.polizei-beratu ng.de/aktuelles/detailansicht/senioren-im-fokus-von-falschen-handwerk ern/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell