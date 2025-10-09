PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwoch kam es, zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr, zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße. Derzeitigen Ermittlungen zu Folge drangen ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich in die Wohnung ein und entwendeten dort Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss verließen die Unbekannten mitsamt ihrer Beute den Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des besonders schweren Diebstahls ein.

Wer kann weitere Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0262631

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

