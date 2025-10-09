PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Bleicherode (ots)

Am Mittwochabend wurde gegen 22.30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße der Briefkasten an einem Wohnhaus beschädigt. Eine Zeugin wurde durch einen lauten Knall geweckt und bemerkte anschließend den Schaden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter den Briefkasten. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Wer kann weitere Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0262592

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 09:34

    LPI-NDH: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurden zwei Aufkleber an der Schaufensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Wilhelmstraße aufgebracht. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, in der Zeit zwischen 9.10 Uhr und 23.45 Uhr. Die Polizei leitete in Ermittlungsverfahren ein und bittet unter der Tel. 0361/574367100 mögliche Zeugen um Hinweise. ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:33

    LPI-NDH: Hund läuft auf Bundesstraße - zwei Autos bei Auffahrunfall beschädigt

    Neuheide (ots) - Ein Autofahrer befuhr am Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, die Bundesstraße 4 aus Richtung Nordhausen in Fahrtrichtung Sondershausen, als kurz vor Neuheide plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn lief. Der Autofahrer bremste ab, ein von hinten herannahender Fahrzeugführer weicht aus und verhindert einen Zusammenstoß. Dies gelang einem wiederum dahinter ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:32

    LPI-NDH: Polizei ermittelt nach räuberischem Diebstahl

    Nordhausen (ots) - Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei in Nordhausen nach einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Neustadtstraße ereignete. Ein bislang unbekannter Mann steckte sich in dem Discounter Waren ein und beabsichtigte, das Geschäft zu verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Als er daraufhin von einem Mitarbeiter angesprochen und festgehalten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren