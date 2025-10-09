Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Bleicherode (ots)

Am Mittwochabend wurde gegen 22.30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße der Briefkasten an einem Wohnhaus beschädigt. Eine Zeugin wurde durch einen lauten Knall geweckt und bemerkte anschließend den Schaden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter den Briefkasten. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Wer kann weitere Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0262592

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell