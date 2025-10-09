PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Hund läuft auf Bundesstraße - zwei Autos bei Auffahrunfall beschädigt

Neuheide (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, die Bundesstraße 4 aus Richtung Nordhausen in Fahrtrichtung Sondershausen, als kurz vor Neuheide plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn lief. Der Autofahrer bremste ab, ein von hinten herannahender Fahrzeugführer weicht aus und verhindert einen Zusammenstoß. Dies gelang einem wiederum dahinter befindlichen Autofahrer nicht. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den ersten Pkw auf und kam in der Folge auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen konnten dem freilaufenden Hund habhaft werden, dieser kam zunächst in ein Tierheim. Zwischenzeitlich konnte die Hundehalterin ermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

