Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sportlerheime im Visier von Einbrechern - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

In den vergangenen Tagen wurden Sportlerheime in zwei Nordhäuser Ortsteilen zum Ziel von Einbrechern. In Krimderode drangen im Zeitraum zwischen Montag, gegen 1.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.00 Uhr, derzeit Unbekannte in ein Sportlerheim in der Lützowstraße ein. Dort konnten der oder die Täter elektronische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro an sich nehmen und mitsamt ihrer Beute unbemerkt den Tatort verlassen.

In Sundhausen ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 28. September gegen 13.00 Uhr, und Dienstagnachmittag, dem 7. Oktober gegen 16.50 Uhr, ähnliches. Auch hier drangen ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter in ein Sportlerheim in der Carlsburger Straße ein. Dort wurden ebenfalls elektronische Geräte, im Wert von mehreren hundert Euro, erbeutet. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten in beiden Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Zeugen werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen (Krimderode): 0262027

Aktenzeichen (Sundhausen): 0262030

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

