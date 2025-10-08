Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Mühlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 02.10.2025 um 16.30 Uhr, und Dienstag, dem 07.10.2025 um 11.00 Uhr, wurden in der Ernst-Claes-Straße annähernd 100 Meter Wasserleitungen entwendet. Die metallenen Rohre, im Wert von mehreren hundert Euro, befanden sich auf einer Grünfläche neben einer Baustelle, als sie von derzeit unbekannten Tätern erbeutet wurden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0261879

