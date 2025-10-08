PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau kommt im Kreisverkehr von der Fahrbahn ab

Schönewerda (ots)

Bei dem Durchfahren eines Kreisverkehres, zwischen Schönewerde du Kalbsrieth, kam am Mittwoch gegen 11.15 Uhr eine Frau aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verunfallte. Erst im Straßengraben kam das Fahrzeug der 29-Jährigen, nachdem es über sie Fahrbahn schleuderte, zum Stehen. Durch die Wucht des Unfalls wurde die Fahrerin leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern indes an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 11:03

    LPI-NDH: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Kreuzebra (ots) - Eine Autofahrerin befuhr am Dienstag, gegen 12.20 Uhr, die Landstraße 1005 aus Richtung Kreuzebra kommen in Richtung Geisleden, als sie mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto kollidierte mit mehreren Leitpfosten. Der Pkw stieß anschließend frontal gegen einen neben der Straße befindlichen Wassereinlauf und streifte einen Baum. Die 60-jährige Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 09:36

    LPI-NDH: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

    Mühlhausen (ots) - Am Dienstagabend wurde, kurz nach 21.30 Uhr, im Bereich der Tilesiusstraße eine Autoscheibe und eine Motorhaube beschädigt. Zeugen konnten nur einen Knall vernehmen und entdeckten im Anschluss den Schaden an dem grauen Opel. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Sachbeschädigung ein. Wer hat etwas gesehen? Zeugen werden gebeten sich an die ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 09:35

    LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

    Heldrungen (ots) - Am Dienstagabend wurde in der Hauptstraße ein Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab ein Ergebnis von 1,9 Promille. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren