Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau kommt im Kreisverkehr von der Fahrbahn ab

Schönewerda (ots)

Bei dem Durchfahren eines Kreisverkehres, zwischen Schönewerde du Kalbsrieth, kam am Mittwoch gegen 11.15 Uhr eine Frau aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verunfallte. Erst im Straßengraben kam das Fahrzeug der 29-Jährigen, nachdem es über sie Fahrbahn schleuderte, zum Stehen. Durch die Wucht des Unfalls wurde die Fahrerin leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern indes an.

