Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagabend wurde, kurz nach 21.30 Uhr, im Bereich der Tilesiusstraße eine Autoscheibe und eine Motorhaube beschädigt. Zeugen konnten nur einen Knall vernehmen und entdeckten im Anschluss den Schaden an dem grauen Opel. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Sachbeschädigung ein.

Wer hat etwas gesehen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0261575

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell