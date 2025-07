LPI-SHL: Bei Unfall überschlagen

Schmalkalden (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten am späten Montagabend einen 30-jährigen Autofahrer in der Asbacher Straße in Schmalkalden. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum erfolgte. Das Auto musste stehenbleiben und den 30-Jährigen erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

mehr