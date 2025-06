POL-SH: Mit Alkohol oder Drogen am Lenkrad: 135 Fälle innerhalb einer Woche festgestellt.

Kiel (ots) - Die Landespolizei Schleswig-Holstein beteiligt sich am 03.06.2025 an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben". In diesem Jahr steht der Kontroll- und Präventionstag unter dem Motto "Kinder im Blick". Ziel ist es, auf die besonderen Gefahren aufmerksam zu machen, denen Kinder im ...

