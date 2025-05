Landespolizeiamt

POL-SH: "Mit Kinderaugen sehen": Landespolizei Schleswig-Holstein nimmt die Verkehrssicherheit der Jüngsten in den Blick

Kiel (ots)

Die Landespolizei Schleswig-Holstein beteiligt sich am 03.06.2025 an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben". In diesem Jahr steht der Kontroll- und Präventionstag unter dem Motto "Kinder im Blick". Ziel ist es, auf die besonderen Gefahren aufmerksam zu machen, denen Kinder im Straßenverkehr ausgesetzt sind und durch gezielte Kontrollen sowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit für mehr Schutz der jüngsten Verkehrsteilnehmenden zu sorgen.

Kinder nehmen den Straßenverkehr anders wahr als Erwachsene: Ihre Wahrnehmung ist eingeschränkt, sie schätzen Geschwindigkeiten und Entfernungen oft falsch ein und handeln unvorhersehbar. Gerade auf dem Schulweg oder beim Spielen sind sie einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt. Im Jahr 2024 wurden allein in Schleswig-Holstein 1.247 Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt, 95 davon schwer, ein Kind verstarb.

"Unser Ziel ist es, Eltern, Autofahrende sowie andere Verkehrsteilnehmende für die besonderen Bedürfnisse von Kindern im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Sicherheit beginnt mit Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme", betont Polizeidirektor Thomas Weißenberg, Leiter "Verkehrspolizeiliche Angelegenheiten und Prävention" im Landespolizeiamt Schleswig-Holstein. Mit Blick auf Kinder verweist Thomas Weißenberg auf eine kürzlich durchgeführte Kontrollwoche: "45 Kinder mussten wir dabei ohne angelegten Sicherheitsgurt in Kraftfahrzeugen feststellen. Diese Anzahl ist erschreckend, sodass es richtig und wichtig ist, dass wir den Fokus nun auf Kinder legen." (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/58623/5993517)

Im Rahmen des Kontrolltages werden landesweit Verkehrskontrollen durchgeführt. Schwerpunkt für die Kontrollstellen werden die Bereiche von Schulen, Kindergärten und bekannte Schulwege sein. Die Polizei überprüft insbesondere die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern in Fahrzeugen, die Geschwindigkeit im Bereich von Einrichtungen für Kinder und das Verhalten an Fußgängerüberwegen und Haltestellen. "Hab Kinder im Blick! Nicht dein Handy!", "Renn nicht einfach hinterher, ohne Blick auf den Verkehr!" oder "geschnallt?! - Kinder im Auto" sind einige der Botschaften, welche gezielt auf die Gefahren von und für Kinder im Straßenverkehr aufmerksam machen sollen. Parallel zu den Kontrollmaßnahmen wird daher entsprechende Aufklärungsarbeit durch die Landespolizei Schleswig-Holstein an Schulen und Kitas sowie mit den Verkehrsteilnehmenden durchgeführt werden.

"Als Landespolizei Schleswig-Holstein möchten wir den Kontrolltag nutzen und dazu aufrufen, besonders achtsam und rücksichtsvoll unterwegs zu sein. Schon eine kleine Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben. Wer die Geschwindigkeit anpasst, auf Vorfahrt achtet und Kinder aktiv wahrnimmt, leistet einen entscheidenden Beitrag zur Verkehrssicherheit.", appelliert Thomas Weißenberg.

Die Aktion "sicher.mobil.leben" wurde 2018 von der Innenministerkonferenz ins Leben gerufen. Ziel ist es, durch koordinierte Kontroll- und Aufklärungsmaßnahmen in allen Bundesländern aktuelle Verkehrssicherheitsrisiken zu thematisieren und gezielt dagegen vorzugehen. Jährlich steht dabei ein besonderer Themenschwerpunkt im Fokus - in diesem Jahr sind es die Kinder als schwächste Verkehrsteilnehmende.

