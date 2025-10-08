Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen
Heldrungen (ots)
Am Dienstagabend wurde in der Hauptstraße ein Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab ein Ergebnis von 1,9 Promille. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell