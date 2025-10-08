Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrzeuge kollidieren im Kurvenbereich - eine Person verletzt
Brehme (ots)
Zu einer Kollision zwischen einem Audi und einem BMW kam es am Dienstag gegen 21.20 Uhr auf der Landstraße 1011, zwischen Brehme und Sonnenstein. In Folge des seitlichen Berührens der Fahrzeuge im Längsverkehr im Bereich einer Kurve verletzte sich ein Fahrzeugführer leicht. Bis etwa 23 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Der BMW musste anschließend abgeschleppt werden, da dieser nicht mehr fahrbereit war.
