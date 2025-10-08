Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Backshop

Greußen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag 18.10 Uhr bis Mittwoch 04.10 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in der Lindenstraße in den Verkaufsraum ein. Sie suchten gezielt einen Tresor auf, öffneten diesen und plünderten ihn anschließend. Das Beutegut waren in diesem Fall diese Tageseinnahmen in vierstelliger Höhe.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und sicherten am Tatort Spuren. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0261705

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell