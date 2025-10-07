Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher scheitern an Eingangstür

Nordhausen (ots)

Derzeit Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 08.30 Uhr gewaltsam in ein Elektrofachgeschäft in der Alten Leipziger Straße gewaltsam einzubrechen. An der Eingangstür scheiterten die Täter jedoch und ließen in der Folge von dem Vorhaben ab. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als eintausend Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen am Tatort gemacht haben. Sie werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0260881

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell