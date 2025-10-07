Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ins Schleudern geraten

Siemerode (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der Landstraße 1005 zwischen Siemerode und Heiligenstadt im Bereich des Abzweigs Günterode zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw geriet ins Schleudern und kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte das Fahrzeug einen Baum, woraufhin sich das Auto um die eigene Achse drehte und schlussendlich in die Leitplanke auf der gegenüberliegenden Straßenseite geriet. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, woraufhin die Straße kurzzeitig gesperrt werden musste.

